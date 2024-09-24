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Тумба прикроватная Монблан-1 Time Графит

Тренд
Тренд
Товар участвует в акции
Товар участвует в акции
9 090руб.
Вместо
12 990руб.
-30%
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На этот товар условия акций не действуют
Конфигурация
Цвет мебели
Дуб Ирландский
Цвет фасада
Графит
Размеры
ширина
47 см
глубина
50 см
высота
53 см
Материал корпуса: ЛДСП
Материал фасада: МДФ
Вариант доставки: в разобранном виде
Цвет: серый, бежевый
Производитель: Россия
Описание
Отзывы и фото0
Оплата и доставка
С нами удобно
Описание
Серия Монблан – это системы хранения в различных цветовых решениях. Каждый предмет мебели детально продуман – от дизайна до внутреннего наполнения. Благодаря сдержанным оттенкам и классическому рисунку на фасаде, Монблан подходит любой обстановке.
Сертификаты и документация
Монблан Тумба прикроватная Схема сборки.pdf(pdf. 3.5 мб.)
Стиль и практичность
Монблан – это сочетание стиля и умного дизайна. Серия подчеркивает, что красота может быть функциональной. В ней нет места лишним открытым секциям или неудобным размерам полок. А сдержанный контурный рисунок легко вписать в любой интерьер.
Материалы
Отличительной чертой серии Монблан являются фасады из МДФ. Этот материал отличается декоративными свойствами, а также устойчивостью к влаге и к развитию микроорганизмов. Все ящики и дверцы оснащены петлями и доводчиками, рассчитанными на 80 000 циклов открывания.
Отзывы и фото0
Оплата и доставка
С нами удобно
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Чтобы заказать товар Тумба прикроватная Монблан-1 Time Графит в компании Диван.ру, оформите заявку на сайте или свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (495) 710-99-99. Доставка по городу Москва и области осуществляется в кратчайшие сроки – от 3 дней при условии наличия товара на складе. Оформляя покупку в интернет-магазине Диван.ру, вы получаете качественную мебель с гарантией производителя 1,5 года.
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Чтобы заказать товар Монблан-1 Time Графит в компании Диван.ру, оформите заявку на сайте или свяжитесь с нашим менеджером по телефону (495) 266-79-23 . Доставка по городу Москва и области осуществляется в кратчайшие сроки – от 3 дней при условии наличия товара на складе. Оформляя покупку в интернет-магазине Диван.ру, вы получаете качественную мебель с гарантией производителя 1,5 года.
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