Тумба прикроватная Монблан-1 Time Графит

Серия Монблан – это системы хранения в различных цветовых решениях. Каждый предмет мебели детально продуман – от дизайна до внутреннего наполнения. Благодаря сдержанным оттенкам и классическому рисунку на фасаде, Монблан подходит любой обстановке.
Сертификаты и документация
Стиль и практичность
Монблан – это сочетание стиля и умного дизайна. Серия подчеркивает, что красота может быть функциональной. В ней нет места лишним открытым секциям или неудобным размерам полок. А сдержанный контурный рисунок легко вписать в любой интерьер.
Материалы
Отличительной чертой серии Монблан являются фасады из МДФ. Этот материал отличается декоративными свойствами, а также устойчивостью к влаге и к развитию микроорганизмов. Все ящики и дверцы оснащены петлями и доводчиками, рассчитанными на 80 000 циклов открывания.